Явка в Новосибирске оказалась менее 2%

В Новосибирске явка избирателей на 10:00 составила 1,65%, сообщает горизбирком. Для сравнения: на выборах мэра в 2014 году в это же время она составляла около 2,5%.

По словам секретаря горизбиркома Татьяны Гладилиной, низкая явка может быть связана с тем, что участки открылись всего несколько часов назад. «Я думаю, что большая часть проголосует после обеда. Те, у кого выходной, придут позже. Но зачастую поведение избирателей непредсказуемо»,— сказала она “Ъ-Сибирь”.

В выборах мэра Новосибирска участвуют 14 кандидатов от партий (КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Родины», Российского общенародного союза, «Зеленых», «Яблока», «Гражданской платформы», «Коммунистов России», Партии возрождения России, Партии дела, Аграрной партии России, Родной партии, Партии возрождения села) и один самовыдвиженец.

Юлия Сасевич