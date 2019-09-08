Жители Барды выступили против создания муниципального округа

Жители Бардымского сельского поселения на публичных слушаниях высказались против реорганизации поселений Бардымского района в единый муниципальный округ. Как сообщил «Ъ-Прикамье» председатель совета депутатов Бардымского сельского поселения Дамир Юсуфкулов, «район оказался не готов к объединению».

«Когда совет депутатов, объявлял публичные слушания, мы попросили администрацию района представить структуру администрации будущего муниципального округа. Также мы спросили о гарантиях получения дополнительного финансирования из краевого бюджета (ранее краевые власти заявляли, что готовы выделить объединенные территориями сумму равную сэкономленной по итогам объединения – «Ъ-Прикамье»). Ответы мы не получили, это уже не первый случай, когда районные власти не советуются с поселениями при принятии важных вопросов. С нами не посоветовались ни при принятии решений по строительству и ремонту инфраструктурных объектов, ни по вопросу оценки законопроекта о возвращении прямых выборов. Поэтому считаем, что спешить с объединением не стоит», - пояснил господин Юсуфкулов.

Он добавил, что совет депутатов планирует рассмотреть инициативу о реорганизации в муниципальный округ 11 сентября.

Глава Бардымского муниципального района Халиль Алапанов в беседе с «Ъ-Прикамье» назвал информацию о результатах публичных слушаний не соответствующей действительности.

Согласно ФЗ №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», объединение поселений муниципального района невозможно, если «население двух и более поселений не выразило в установленной форме своего согласия». В соответствии с законом, согласие или несогласие населения выражают представительные органы поселения.