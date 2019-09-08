Пермский футбольный клуб покинул один из его основателей

На прошлой неделе старший тренер ФК «Звезда» Алексей Попов покинул клуб по семейным обстоятельствам, сообщил официальный сайт клуба. Контракт расторгнут по обоюдному согласию. Алексей Попов стоял у истоков возрождения «Звезды» в 2018 году.

На этой неделе сообщалось, что ФК «Звезда» в качестве консультанта пригласил в клуб тренера и эксперта Равиля Сабитова.

Напомним, в нынешнем розыгрыше ПФЛ пермский клуб стартовал крайне неубедительно – команда после серии поражений занимает предпоследнее место в турнирной таблице.