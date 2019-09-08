Девелопер ЖК на Чернышевского, 20, отказался от иска к мэрии Перми

ООО «Специализированный застройщик „Стройактив“» отказался от иска к департаменту градостроительства и архитектуры Перми. 30 августа сведения об этом появились в картотеке арбитражного суда Пермского края.

ООО «Специализированный застройщик „Стройактив“» является владельцем земельного участка на ул. Чернышевского, 20 (ограничен улицами Белинского, Чернышевского, хирурга Суханова и Островского, квартал №268), площадью 0,8 га с видом разрешенного использования «многоквартирные дома разных типов со встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения».

В июле владелец участка обратился в арбитражный суд с иском к ДГА о признании градостроительного плана незаконным. Собеседник, знакомый с ситуацией, пояснил, что чиновники установили для участка ограничение по высотности застройки в 6–8 этажей. Это, по мнению собеседника, делает застройку участка жильем нерентабельной.