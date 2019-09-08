СМИ: в Китае один человек погиб, 29 пострадали в результате землетрясения

В результате землетрясения один человек погиб, 29 пострадали на юго-западе Китая в провинции Сычуань, сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV). Зафиксированная магнитуда землетрясения — 5,4.

В результате подземных толчков также были разрушены 17 домов и более 200 — повреждены. Поисково-спасательные операции на месте завалов продолжаются. Через несколько часов в провинции произошло новое землетрясение меньшей силы.

Как передают местные СМИ, за последний год в Сычуань, было зафиксировано 132 землетрясения разной силы. Самое сильное из них произошло в июне и достигло магнитуды 6,0.