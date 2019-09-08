В Сибири открылись избирательные участки

В регионах Сибирского федерального округа открылись участки для голосования. В Новосибирске проходят выборы главы города, в Республике Алтай — губернатора и депутатов госсобрания, в Иркутске — депутатов гордумы, в Тыве — представителей верховный хурала, в Алтайском и Красноярских края, Хакасии, Омской и Кемеровской областях пройдут дополнительные выборы депутатов в региональные парламенты и несколько других избирательных компаний.

По словам председателя избиркома Новосибирска Тамары Краткой, на территории Новосибирска образовано 620 избирательных участков, в том числе 13 в местах временно пребывания — в больницах и СИЗО. Организовано видеонаблюдение на 552 участках избирательных комиссий и на десяти территориальных избирательных комиссий. «Итоги голосования по закону подводят в течение недели, но, как правило, они становятся известны уже на следующий день»,— сказала “Ъ-Сибирь” глава горизбиркома Тамара Краткая.

В Республике Алтай, по данным регионального избиркома, действуют 11 территориальных избирательных комиссии и 110 избирательных участков. В Алтайском крае работают 295 участковых избирательных комиссий. «В этом году видеонаблюдения нет, учитывая локальность выборов. В числе технических средств задействована комплексная обработка избирательных бюллетеней»,— рассказала “Ъ-Сибирь” пресс-секретарь краевого избиркома Екатерина Панфилова.

Юлия Сасевич