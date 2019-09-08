«Роскосмос» испытает модернизированный разгонный блок «Фрегат» в 2020 году

«Роскосмос» испытает модернизированный разгонный блок «Фрегат» при запуске метеорологического спутника «Метеор-М», запланированного на 2020 год, следует из материалов на сайте госзакупок. Пуск должен состояться с космодрома Восточный.

Разгонный блок «Фрегат» используется в составе ракет-носителей для выведения космических аппаратов на околоземные орбиты и межпланетные траектории. Над его созданием НПО имени Лавочкина работало c 1995 по 2000 год. К июлю 2017 года они участвовали в 62 пусках и вывели на расчетные орбиты более 200 космических аппаратов.

Как сообщило «РИА Новости», в планах «Роскосмоса» — создать модернизированный разгонный блок с новой системой управления до 30 ноября 2020 года, на эти работы планируется потратить 672 млн руб.

Космические неудачи России с 2000 года Читать далее

В 2017 году ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» должна была вывести на орбиту космический аппарат «Метеор-М» и еще 18 единиц различной техники. В результате неполадок в разгонном блоке и «Фрегат», и все 19 космических аппаратов затонули в Атлантическом океане.

В январе 2019 года из-за выявленных технических проблем в разгонном блоке «Фрегат», пуск первых спутников системы OneWeb был отложен.

О стратегии России в космосе до 2030 года читайте в материале “Ъ” «Полеты во сне и на Луну».