В Петербурге начались выборы губернатора

8 сентября в России проходит единый день голосования. В Петербурге с 8:00 по мск открылись избирательные участки.

Горожане сегодня выбирают губернатора Санкт-Петербурга. Кроме того, избиратели в городе и Ленобласти отдадут свои голоса за муниципальных депутатов.

На пост главы города претендуют трое кандидатов: врио губернатора Петербурга Александр Беглов (самовыдвиженец) и два депутата ЗакСа — Надежда Тихонова от «Справедливой России» и Михаил Амосов от «Гражданской платформы».

По данным Горизбиркома Петербурга, в городе зарегистрировано 5 тыс. 372 кандидата в муниципальные депутаты. Избирком Ленобласти ранее сообщал о регистрации 4тыс. 301 кандидате в муниципалы.

Петербуржцы сегодня голосуют на участках по месту регистрации, по месту временного пребывания, а также в Ленинградской и Псковской областях.