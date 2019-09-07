«Автомобилист» возглавил Восточную конференцию КХЛ

После трех туров хоккейный клуб «Автомобилист» возглавил Восточную конференцию Континентальной хоккейной лиги. В третьем туре он в ярком матче обыграл дома санкт-петербургский СКА со счетом 5:2.



За день до игры с хоккейным клубом СКА (Санкт-Петербург) гендиректор УГМК и президент «Автомобилиста» Андрей Козицын озвучил цель на этот сезон: «Задача - сделать все, чтобы попасть в финал плей-офф». В прошлом сезоне екатеринбуржцы впервые выиграли регулярный чемпионат в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. Однако в одной четвертой плей-офф проиграли уфимскому «Салавату Юлаеву» по сумме матчей 1:4.

Петербуржский СКА традиционно является одним из фаворитов КХЛ. В прошлом сезоне команда стала второй в Западной конференции КХЛ и проиграла в одной второй плей-офф ЦСКА из Москвы (3:4 по сумме матчей).

При этом букмекеры перед игрой в Екатеринбурге оценивали шансы на победу СКА выше (коэффициент 2), чем на выигрыш «Автомобилиста» (3,15). Оба клуба начали сезон с двух побед. «Автомобилист» обыграл дома череповецкую «Северсталь» и подмосковный «Витязь». А петербуржцы одолели в гостях магнитогорский «Металлург» и челябинский «Трактор».

В первом периоде команды не смогли открыть счет. При этом хоккеисты «Автомобилиста» сделали больше бросков в створ ворот противника: 14 против 8. В конце периода у ворот вратаря СКА Петра Кочеткова произошла стычка между игроками клубов, в результате на скамью штрафников отправились канадский новичок «Автомобилиста» Джефф Плэт и шведский защитник из СКА Давид Рундблад.

Второй период оказался более богатым на голы. Уже на 22 минуте за нарушение против Дэна Секстона судья назначил буллит в ворота петербуржцев, однако американский нападающий «Автомобилиста» не смог переиграть вратаря противника. Спустя пять минут судья оштрафовал на две минуты защитника хозяев площадки Максима Березина, но хозяева сумели забить в меньшинстве. После удачной контратаки точно пробил в правую девятку ворот еще один новичок «Автомобилиста» Брукс Мацек.

На 35-ой минуте хоккеисты СКА также в меньшинстве отыгрались. После щелчка Евгения Кетова, срикошетив, шайба оказалась в воротах Якуба Коваржа. Но тут же Евгений Мозер сумел закатить в ворота гостей вторую шайбу. А в конце второго периода екатеринбуржцы удвоили преимущество: после контратаки «два в одного» шайбу в девятку отправил Андрей Обидин.

Интригу в матче на 48-ой минуте вернул Артем Зуб. Вратарь Якуб Коварж отбил его удар, но после рикошета от защитника хозяев Михаила Мамкина шайба оказалась в воротах. Сразу же после пропущенного гола судья удалил на две минуты капитана «Автомобилиста» Найджела Доуса, и петербуржцы попытались отыграться в большинстве, но не преуспели. А за пять минут до конца основного времени судья отправил на скамейку штрафников нападающего СКА Александра Барабанова. В большинстве Доус отпасовал от синей линии Алексею Василевскому, который точно пробил под самую штангу.

На последних минутах главный тренер СКА Алексей Кудашов заменил вратаря на шестого полевого игрока, но забить петербуржцы уже не смогли. А Брукс Мацек с передачи Никиты Трямкина отличился во второй раз, закатив шайбу в пустые ворота. 5:2.

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов после игры сказал, что доволен качеством игры и результатом. «Равная игра обеих команд, тактический рисунок, техническая оснащенность игроков, выполнение игрового задания просматривалось. Много борьбы было, захватывающий матч. Хорошие голы забили, да и в обороне неплохо отыграли. Результатом и игрой нашей команды доволен»,— отметил он.

Екатеринбуржцы по итогам трех туров возглавляют Восточную конференцию КХЛ с тремя победами. 9 сентября команда вновь дома сыграет с магнитогорским «Металлургом», руководство которого после трех туров отправило в отставку главного тренера Йозефа Яндача.

Алексей Охлопков