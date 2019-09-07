Полиция задерживает наблюдателей в петербургском штабе Алексея Навального

Несколько сотрудников полиции пришли в штаб Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Согласно Twitter штаба, задерживают всех, кто находится в помещении. Точное количество людей неизвестно.

Как сообщил “Ъ-СПб” глава штаба Александр Шуршев, 7 сентября выдавались направления для наблюдателей на выборы.

Всем задержанным вменяют ст. 19.1.КоАП (самоуправство). Полиция утверждает, что им поступил сигнал по номеру «02» о том, что в штабе находятся бюллетени. Какие именно, и что в них содержится, правоохранители не уточнили.

Олег Дилимбетов