Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дарья Цивина рассказывает, как владельцы кондитерской на Патриарших прудах сумели перенести в Москву дух французского бутика.

Крошечная кондитерская-бутик с авторской линейкой тарталеток и прочими классическими французскими пирожными появилась на Патриарших. Называется Atelier de Tartelettes и принадлежит семье Галактиона Табидзе и Элины Маргоевой, как и соседний мясной ресторан Carne, и пекарни Valiko, и винный грузинский реcторан Vani.

Atelier de Tartelettes — это действительно ателье, тут все индивидуального “пошива” и штучной работы — от пирожных тарталет, мадлен, каннеле и финансье и настоящих круассанов до коллекции чая Mariage от одноименного французского чайного дома, костяного фарфора Bernardaud, изящных латунных ложечек и кофемашины марки Moodbar, которая только-только появляется на российском рынке.

За вдохновением Галактион и Элина много раз ездили в Париж, и им счастливо удалось перенести дух столичного французского кондитерского бутика на Патрики. В такие места приходишь не для того, чтобы взбодриться чашкой кофе или получить порцию чего-то сладкого, а для того, чтобы прочувствовать и оценить все детали, сопутствующие этим привычным, обычным, каждодневным процессам и превратить их в нечто особенное, в праздник и даже в священнодействие. Так что если вам вдруг захочется съесть пирожное со смыслом, ощутить всю значимость глотка первоклассного кофе или насладиться прикосновением латунной ложки к фарфоровой чашке, не говоря уже об аромате выверенного поколениями чайного бленда, идите в это новое место — не пожалеете.