Энергетики восстанавливают нарушенное непогодой энергоснабжение части Белореченска

В условиях прохождения грозового фронта специалисты Адыгейских электрических сетей приступили к оперативному устранению технологического нарушения на оборудовании подстанции 110 кВ «Очистные сооружения». Большая часть потребителей уже запитана по резервным схемам.

Как сообщили в пресс-службе «Россети Кубань», специалисты Адыгейского филиала компании уже восстановили энергоснабжение потребителей Белореченска, подключенных к их сетям. Запитка части потребителей по распределительной сети в зоне ответственности смежной территориальной электросетевой организации (НЭСК-электросети) в Белореченске продолжается.

Из-за погодных условий (грозовой фронт) в первой половине дня 7 сентября произошло технологическое нарушение на оборудовании подстанции 110 кВ «Очистные сооружения». В результате без энергоснабжения осталась часть населения Белореченска.

В настоящее время на территории Краснодарского края и Республики Адыгеи продолжают действовать экстренные предупреждения о неблагоприятных погодных явлениях (ливни, грозы, усиление ветра). Бригады компании «Россети "Кубань» работают в усиленном режиме.

Для информирования населения работает многоканальная горячая линия «Кубаньэнерго» с единым номером 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный), а также единый интернет-портал группы компании «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технарушениях (светлаястрана.рф).

Дмитрий Михеенко