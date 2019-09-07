«Трактор» выиграл первый матч в сезоне

Хоккейная команда «Трактор» одержала первую победу в этом сезоне, обыграв сегодня хабаровский «Амур» в гостевом матче. Игра закончилась со счетом 1:2, сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Первый гол на 38 минуте матча забил Антон Глинкин. Через восемь минут хозяева забили ответную шайбу в ворота «Трактора». Игра завершилась в овертайме: на 62 минуте гол удалось забить Алексею Кручинину.

Ранее челябинская команда проиграла два домашних матча, уступив «Витязю» (Московская область) и СКА (Санкт-Петербург).