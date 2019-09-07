У кандидата «Яблока» в Татарстане демонтировали предвыборные баннеры

В Зеленодольском районе Татарстана были демонтированы десять агитационных плакатов, размещенных на рекламных щитах в поддержку кандидата «Яблока» в депутаты Госсовета республики по Волжскому округу Веры Керпель (является одним из лидеров движения против строительства мусоросжигательного завода). Об этом сообщила госпожа Керпель.

По ее словам, к монтажникам, которые должны были перевесить один из баннеров, «подъехали несколько человек и представились сотрудниками администрации Зеленодольского района»: «Мужчина с усами потребовал отдать ему снятый для перевешивания баннер. Якобы для хранения. Будто бы сегодня "день тишины", и все баннеры должны быть демонстрированы». Госпожа Керпель отмечает, что эти требования незаконны, поскольку агитационные материалы, размещенные ранее "дня тишины", убирать не требуется.

«Монтажники баннер отдали. А ночью кто-то снял все оставшиеся девять баннеров. Выборочно — только мои. Баннеры других кандидатов на соседних щитах остались»,— отметила Вера Керпель.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”