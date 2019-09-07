Продавцы сезонных товаров из-за холодного лета недополучили около 2 млрд рублей

Продавцы сезонных категорий товаров недополучили около 2,1 млрд руб. из-за холодного лета. Более 10% объемов таких продаж приходится на Москву, где температура была ниже средних значений. Спрос на «летние» товары в июле и августе снизился в зависимости от категории от 5% до 30%, но аномальная жара в мае и июне это компенсировала во всех категориях, кроме холодного чая и кваса, подсчитали в Nielsen.

«Продажи сезонных категорий выросли в июне, достигли пика на предпоследней неделе месяца, а в июле начали резко снижаться, когда температура воздуха опустилась с 27°C до 17°C градусов. По этой причине энергетические напитки недополучили 3% продаж, вода — 15%, холодный чай — 14%, безалкогольные газированные напитки — 11%»,—отмечают в Nielsen.

Почти на 35% снизились в июле и августе продажи кваса, на 7% или почти 500 млн рублей ниже ожидаемых значений был спрос на пиво, ниже на 23% или более 650 млн рублей — на мороженое. В совокупности за лето продажи мороженого выросли на 2%, газированных напитков — на 1%, а энергетических напитков — на 27%. Продавцы кваса и холодного чая за три месяца недополучили 12% и 10% продаж.

О том, как на продажи влияют промоакции — в материале “Ъ”.