Умер бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов

На 81-м году жизни умер бывший губернатор Приамурья, член КПРФ Анатолий Белоногов. Он возглавлял регион в 1997–2001 годы. Причиной его смерти стала болезнь.

«Сегодня после продолжительной болезни скончался Анатолий Белоногов»,— заявил «РИА Новости» первый секретарь Амурского обкома КПРФ Роман Кобызов.

Дата и место похорон пока не известны.

Анатолий Белоногов окончил Благовещенский сельскохозяйственный институт. В 1970 году стал секретарем Октябрьского района КПСС, позднее занял пост второго секретаря. Был избран губернатором Амурской области от КПРФ. В марте 2001-го проиграл на выборах главы региона Леониду Короткову. Позднее вошел в приамурский Совет народных депутатов. В 2012 году стал зампредседателя комитета Заксобрания Приамурья по бюджету, налогам, экономики и собственности.