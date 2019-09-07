Сотрудникам прививают корпоративное волонтерство

Бизнес все чаще привлекает своих сотрудников к корпоративному волонтерству. Согласно результатам опросов, подавляющее большинство работников уверено, что совместное занятие благотворительностью снижает текучку кадров. Ради этого корпорации вывозят сотрудников на субботники, коллективно помогают пострадавшим от стихийных бедствий и устраивают праздники для пациентов хосписов. Всегда ли волонтерство — эффективный способ тимбилдинга? И какую еще пользу оно может принести? Об этом — Сергей Гусев и Лилия Галявиева.

Компании, которые спасают китов, помогают сиротам и правильно утилизируют пластик,— в таких командах мечтают работать молодые специалисты. Бизнес, в свою очередь, ищет новые способы сформировать положительный имидж на рынке и объединить сотрудников общим делом. Все эти запросы и вылились в тренд на корпоративное волонтерство. Корпорации внедряют такие активности не только с целью тимбилдинга, но и чтобы развивать своих работников, отметил первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров Вадим Ковалев: «Люди, организуя проекты, привлекая ресурсы, становятся специалистами абсолютно другого уровня. И это никакой Тони Роббинс вам не даст. Люди на несколько грейдов шагают вперед, благодаря участию в социальных программах. Человек, участвуя в такой деятельности, становится вовлеченным, а вовлеченный не пройдет мимо нарушений техники безопасности, обязательно придумает какую-то рациональную идею, которая поможет сделать бизнес эффективнее. Кроме того, корпоративное волонтерство гораздо дешевле для бизнеса, чем, например, спонсорство в чистом виде».

В числе компаний, для которых волонтерство, это часть корпоративной культуры, «Металлоинвест», «Ростелеком» и, например, Ozon. Чаще всего бизнес занимается социальными проектами в области экологии, помогает детям и пожилым людям, проводит донорские акции. Меньше популярно pro bono или профессиональное волонтерство, когда юристы, переводчики и любые другие специалисты бесплатно помогают нуждающимся в рамках своей квалификации. Впрочем, для сотрудников компаний оно порой и к лучшему — многие намеренно подбирают проекты, которые помогают отвлечься от привычной работы. Особенно это актуально для топ-менеджеров. По будням они носят костюмы и заключают стратегические партнерства, а в выходные надевают дождевики и отправляются на поиски пропавших в лесу детей. Вице-президент по операционной деятельности компании DHL Юрий Шевченко рассказал, что его коллеги, например, ставят спектакли для сирот: «У нас в компании это процветает не потому, что насаждается сверху, это просто инициатива людей. Мы, естественно, как руководители, поддерживаем это и сами участвуем. У нас есть замечательный театр, который делает прекрасные спектакли, ребята ездят по детским домам.

Это такой способ именно активного времяпровождения с какими-то хорошими результатами».

На Западе компании занимаются благотворительными проектами самостоятельно от начала и до конца: сотрудники выбирают, кому и как хотели бы помочь, руководство согласовывает бюджеты, совместно они разрабатывают план действий сами же реализуют задуманное. В России такой подход редкость. Обычно всю организационную часть берут на себя фонды, бизнесу остается передать им нужное количество денег и в день-икс привезти сотрудников на площадку. Для качественного тимбилдинга этого недостаточно, уверена президент благотворительного фонда «Дорога вместе» Галина Мельникова: «Приезжают, там уже для них ямки подготовлены, они деревце вставили, землю насыпали и пофоткались.

Очень часто где-то наверху выбрали какую-то программу, а не факт, что ее работники принимают. Какие-то вещи они делают потому, что начальник приказал.

Еще условие: найди нам, чтобы это было поближе к Москве или вообще в Москве, чтобы это было только в удобное для нас время. То есть ставят кучу условий».

Тем не менее, в последние годы в России приходят к пониманию, что добро нужно приносить, а не причинять, отмечают собеседники “Ъ FM”. Корпоративное волонтерство перестает быть разовой акцией и перерастает в системную политику бизнеса. Например, все больше компаний охотно занимаются образованием воспитанников детских домов, а не просто привозят им под Новый год мешок гаджетов.

Ранее в компании Headhunter отметили, что опыт волонтерства не влияет на размер зарплаты, но может расцениваться работодателем как преимущество. По мнению экспертов, такая строка в резюме говорит о готовности соискателя поддерживать социальные инициативы компании и об ответственной жизненной позиции.