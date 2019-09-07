«Молот-Прикамье» начал чемпионат ВХЛ с поражения

Вчера в Перми стартовал юбилейный, 10-й сезон Высшей хоккейной лиги. ХК «Молот-Прикамье» принимал на своей площадке хоккейный клуб «Зауралье» (Курган). Поединок закончился со счетом 3:4 в пользу гостей. У пермяков шайбы забросили Иван Захарчук, Дмитрий Воробьев и Валерий Васильев. На матче присутствовало 3800 зрителей.

В ходе подготовки к новому сезону «Молот-Прикамье» выиграл два турнира - в Ижевске и Перми, и провалил последнее выступление - в Альметьевске, проиграв все три матча.

Напомним, что в прошлом сезоне ХК «Молот-Прикамье» показал крайне отрицательный результат, заняв предпоследнее место в турнирной таблице. Краевые власти сменили руководство клуба, в команду был приглашен новый главный тренер Павел Десятков из ХК «Рязань». Он фактически создал новую команду. Однако она начала сезон с поражения.

Следующую игру «молотобойцы» проведут так же на своем льду против клуба «Горняк» Учалы.