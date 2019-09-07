ГУФСИН по Пермскому краю может возглавить выходец из Пскова

Новым начальником ГУФСИН по Пермскому краю может стать руководитель управления ФСИН по Псковской области, рассказали “Ъ-Прикамье” знакомые с ситуацией источники. Как следует из информации с сайта ведомства, руководителем УФСИН по Псковской области является полковник внутренней службы Юрий Лымарь. Напомним, должность начальника Прикамского управления является вакантной с января этого года. Тогда генерал-майор внутренней службы Владимир Андреев, возглавлявший ведомство с осени 2017 года, написал рапорт об освобождении от должности по собственному желанию. Сейчас врио начальника ГУФСИН по Пермскому краю является Сергей Носов. А на этой неделе было объявлено о назначении нового первого заместителя управления, им стал полковник внутренней службы Андрей Волотовский.