Пермский бизнесмен пожаловался в суд на компанию, которая сносит гаражи на месте будущего театра

Пермский бизнесмен Всеволод Юшков, совладелец участка под мебельной фабрикой в Разгуляе, 5 сентября обратился в Арбитражный суд Пермского края с иском к ООО «МонтажСтрой-Урал». Бизнесмен требует от ООО 2,2 млн руб. Иск пока не принят к производству, к нему приложено заявление об обеспечительных мерах.

ООО «МонтажСтрой-Урал» является подрядчиком краевого УКСа и занимается отчисткой от гаражей земельного участка на месте строительства будущего театра. Деятельность ООО вызвала негативную реакцию владельцев гаражей, считающих решение о сносе незаконным.

Ранее господин Юшков обращался в арбитраж с двумя исками к этой компании. Исходя из материалов дела, бизнесмен утверждал, что ООО «МонтажСтрой-Урал» нарушило его право собственности: здание, принадлежащее господину Юшкову, было уничтожено в результате его сноса работниками ООО «МонтажСтрой-Урал». Ущерб составил 2294,8 тыс. руб. Сам господин Юшков не ответил на звонки «“Ъ-Прикамье”. Ранее сообщалось, что он и его партнеры согласились добровольно продать Пермскому краю участок под мебельной фабрикой — для формирования участка под строительство здания для оперного театра.