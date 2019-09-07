В Татарстане возбудили дело после гибели стажера на бетонном заводе

Следственное управление (СУ) СКР по Татарстану сообщило, что возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) в связи с гибелью стажера водителя миксера на ООО «Казанский бетонный завод». Его тело было обнаружено утром 4 сентября.

По предварительным данным, в день трагедии стажер «не должен был приходить на работу, однако появился утром в состоянии алкогольного опьянения». «Находясь в помещении, рабочий стал подниматься на второй этаж по лестнице, у которой отсутствовали поручни, и в какой-то момент упал с нее. От полученных травм мужчина скончался на месте»,— говорится в сообщении СУ. Также установлено, что «в начале года погибший уже устраивался на данное предприятие, однако из-за систематического нахождения в состоянии алкогольного опьянения был уволен». Расследование уголовного дела продолжается, говорят в управлении.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”