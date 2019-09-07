Против главы штаба Алексея Навального в Казани подали иск о клевете

Учредитель и директор ООО «Мельница заказов» Максим Баймяшкин обратился с заявлением в мировой суд Вахитовского района Казани. Он просит привлечь к уголовной ответственности координатора казанского штаба Алексея Навального Эльвиру Дмитриеву по ч. 1 ст. 128.1 УК РФ (клевета). Об «Ъ-Казань» сообщили в штабе.

Поводом для иска стал размещенный в Youtube видеоролик казанского штаба оппозиционера под названием «Бюджетные деньги на ветер». В нем рассказывалось, что «Мельница заказов» совместно с «Казанским межрегиональным центром экспертиз» участвовала в 13 госзакупках на тему религиоведения, лингвистики и экстремизма, однако выиграла лишь в одной. Активисты полагают, что компания господина Баймяшкина намеренно создает видимость конкуренции, чтобы победила другая компания.

В своем иске Максим Баймяшкин заявляет, что зрителей «дезинформировали»: его компания является «добросовестным» участником тендеров. Истец также требует взыскать с госпожи Дмитриевой 10 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

В казанском штабе Алексея Навального претензии считают необоснованными. Интересы госпожи Дмитриевой в суде представляет адвокат «Агоры» Сергей Муханов.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”