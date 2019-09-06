«Звезда» сыграла в ничью с «Тюменью»

Пермская «Звезда» в восьмом туре розыгрыша ПФЛ сыграла вничью с «Тюменью». Команды разошлись, не забив друг другу ни одного гола 0-0. Набранное очко не позволило команде подняться в турнирной таблице. Пермский клуб остался на 11 месте. Тренеры по-разному оценили игру своих команд.

«Сегодня сыграли неплохо - заявил на пресс-конференции главный тренер ФК «Звезда» Константин Парамонов - по обороне: не позволили сопернику создать практически ни одного момента. А сами создали много опасных моментов. Могли заработать пенальти, но судья отказался его ставить».

В то же время спортивный директор «Амкара» Горан Алексич, который в настоящее время руководит ФК «Тюмень», был настроен более критично к своим игрокам. «Я недоволен физическим состоянием своей команды сегодня. Было видно, что у «Звезды» больше желания, потому что им нужны очки, а для нас это была третья игра за неделю. Хотели кому-то дать отдохнуть, но всё равно, повторюсь, физическое состояние было не самым лучшим, поэтому и не получалось держать мяч. В целом один набранный балл по такой игре – нормально» - заявил он.

В среду 11 сентября «Звезде» предстоит выезд в Набережные Челны на матч с «КАМАЗом».