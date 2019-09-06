Члены ЦИК Татарстана за проведение выборов в Госсовет получат 12 млн рублей

Члены Центризбиркома Татарстана получат вознаграждение в размере 12,07 млн руб., говорится в смете расходов на подготовку и проведение выборов в Госсовет республике. Еще 3,44 млн руб. составят начисления на вознаграждение. Выплаты будут производиться из бюджета региона.

Также в смете предусмотрено 15 тыс. руб. расходов на связь для членов ЦИКа. 25,98 тыс. руб. составят канцелярские расходы, 60 тыс. руб. — командировочные. Другие расходы в связи с проведением выборов в Госсовет оцениваются в 2,1 млн руб.

Отметим, что по закону в ЦИК Татарстана работают 14 членов с правом решающего голоса. Однако в ходе избирательной кампании Рияз Минзарипов (является первым проректором Казанского федерального университета) и Виталий Смирнов (возглавляет отделение Российской партии пенсионеров за социальную справедливость) досрочно сложили свои полномочия. Сейчас в комиссии работают 12 членов. Таким образом в среднем вознаграждение одного члена составит 1 млн руб.

В целом проведение выборов в Госсовет Татарстана обойдется региональному бюджету в 306,38 млн руб. Из них 288,63 млн руб. переданы нижестоящим комиссиям в том числе на оплату труда членам участковых избиркомов.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"