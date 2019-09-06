Ставку вернули на пятилетний минимум

Ключевая ставка вернулась к «докрымскому» уровню. Центробанк снизил ее на 25 базисных пунктов — до 7% годовых. В последний раз индикатор рефинансирования был таким весной 2014 года. После этого регулятор из-за введения антироссийских санкций и ослабления рубля увеличивал его до 17%. Этим летом ЦБ дважды снижал ключевую ставку, объясняя это замедлением инфляции.

Обосновано ли нынешнее решение регулятора? И как оно отразится на ставках по кредитам и депозитам? Аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин полагает, что фундаментальных оснований для снижения ключевой ставки сейчас нет, и действия ЦБ создают дополнительные риски: «Рынок требует, чтобы Центробанк со своими ставками следовал за ним, но на это нет причины. Годовая инфляция снижается до 4,4%, но технически это достигнуто за счет дефляции в августе, вероятность чего составляла 20%.

Основной драйвер снижения ставок — это ОФЗ и межбанк.

Большой спрос на рынке облигаций федерального займа толкает доллар по отношению к рублю вниз, на рынке нефтепереработки появляется дефляция, цены на продукцию в других отраслях опускаются. В результате это приводит к стагнации и отрицательным темпам прироста по итогам первого полугодия. Банки должны реагировать на снижение ставок, но этого не происходит, потому что в нефинансовом секторе просрочка — 8% — это максимум за 15 лет. Никто ничего не делает, что создает риски».

Центробанк третий раз за год снизил прогноз по инфляции на конец 2019 года. Теперь показатель будет находиться в диапазоне 4-4,5%. “Ъ FM” попросил представителей крупных кредитных организаций оценить, как действия регулятора повлияют на банковские ставки. Руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова считает, что скорее всего, никак: «Самое главное — что ЦБ вывел ставку на нейтральный уровень. Если до текущего момента в экономике присутствовали инфляционные угрозы, и Центральный банк из-за этого проводил сначала жесткую, потом умеренно жесткую монетарную политику, то с текущего уровня процентная ставка не влияет на динамику экономики. Это означает, что не монетарная политика, а другие факторы должны быть источниками роста. Не нужно в ближайшее время рассчитывать на какие-то кардинальные изменения в стоимости кредитов или депозитов. Конечно, они могут происходить, но это будет связано с изменением международной среды, с тем, как будет происходить инфляционное таргетирование. На данный момент время агрессивных изменений на рынке процентных ставок закончилось».

Другого мнения придерживается старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич. Он считает, что снижение ключевой ставки сделает заемные средства более доступными, причем не только для граждан, но и для бизнеса: «Изменение ключевой ставки, ОФЗ и тех, под которые банки могут привлекать деньги населения, безусловно, повлияют на ценообразование. Мы видим, что люди потихоньку переключают свой фокус с национальной валюты на иностранную. Это означает, что снижать депозитную ставку в рублях достаточно сложно в той же пропорции, в которой была снижена ключевая. Большое влияние приобретет существующий разброс. Для наиболее надежных клиентов ставки упадут, для тех же, у кого кредитная нагрузка уже достаточно высокая, они с большой вероятностью вырастут. Для бизнеса доступность повысится, потому что ключевая ставка стала ниже, и с 1 января регулирование ЦБ сделает инвестиционное кредитование для банков более выгодным, по сравнением с теми же потребительскими заемами».

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Как отмечается в сообщении ЦБ, темпы роста российской экономики остаются ниже ожиданий регулятора. Кроме того, усилились риски существенного замедления мировой экономики. Тем не менее Центробанк не исключает дальнейшего снижения ключевой ставки до конца года.

Григорий Колганов