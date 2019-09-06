СКА потерпел первое поражение в сезоне, проиграв «Автомобилисту»

Петербургский СКА проиграл в гостях екатеринбургскому «Автомобилисту» в рамках третьего тура Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев льда.

Сирена в Екатеринбурге, 5:2 в пользу хозяев.

Сегодня уступаем, но привозим со сложного уральского выезда 4 очка.

Теперь увидимся в Ледовом - 10 сентября первый матч дома!#АВТСКА — Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 6 сентября 2019 г.

Шайбы у армейцев Петербурга забросили Евгений Кетов и Артем Зуб. На последних секундах матча СКА снял вратаря, однако это не принесло петербуржцам результата, а лишь привело к очередному пропущенному голу — в пустые ворота.

Поражение от «Автомобилиста» стало первым для СКА в новом сезоне: до этого он одержал две гостевых победы подряд — над магнитогорским «Металлургом» и челябинским «Трактором».

Следующий матч петербургские армейцы проведут на своей площадке — в вторник, 10 сентября, против новосибирской «Сибири».