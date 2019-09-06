В Пензе прокуратура просит лишить водительских прав 10 наркоманов

Прокуратура Железнодорожного района Пензы становила нарушения законодательства о безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Прокурорская проверка показала, что 10 жителей города в возрасте от 25 до 38 лет, имеющих водительские удостоверения, состоят на учете у врача-нарколога в «Областной наркологической больнице» с диагнозом «Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психостимуляторов с вредными последствиями».

Этот диагноз является противопоказанием к управлению транспортным средством.

Прокурор обратился в суд с исками в интересах неопределенного круга лиц о лишении указанных граждан водительских прав. Заявления находятся на рассмотрении суда.

Иван Сергеев