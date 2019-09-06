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Пресс-релиз

На Привокзальной площади Саратова появится парковка на 200 мест

В Саратове на Привокзальной площади вместо стихийной парковки планируется организовать санкционированную, на 200 мест. Об этом стало известно во время визита на объект губернатора Валерия Радаева.

Предполагается, что участок, занятый неофициальной стоянкой, будет передан из муниципальной собственности в ведение ПривЖД. Также парковочные места будут оборудованы на двух участках, занятых в настоящее время общежитием и комбинатом питания. Их передадут из ведения ПривЖД городу. Предложения по организации парковок у вокзала будут отработаны в течение недели.

Марина Ковалева


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