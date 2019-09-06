Чуть больше люкса

Porsche открыл собственный дилерский центр в Ижевске. В компании отмечают увеличение продаж авто премиум-сегмента в Удмуртии на 45% за последние четыре года и видят перспективы дальнейшего роста интереса к дорогим машинам. При этом полтора года назад в столице республики закрылся автосалон люксовых марок Jaguar и Land Rover. Эксперты отмечают, что доходы населения Удмуртии продолжают снижаться, однако на продажах авто премиум-классе это не отражается. Падение происходит в массовом сегменте.

Генеральный директор ООО «Порше Русланд» Томас Штэрцель во время визита в Ижевске отметил, что при открытии дилерского центра в регионе проводился тщательный анализ рынка, и на решение создать салон в столице Удмуртии повлияла совокупность человеческого и коммерческого факторов.

«Рынок премиальных авто в республике вырос на 45% в последние четыре года, это очень хорошая тенденция. Инвестиции, которые были вложены в открытие этого центра будут оправданы через какое-то время. На данный момент парк автомобилей представлен 250 моделями. В дальнейшем мы будем увеличивать их количество»,— добавил господин Штэрцель.

При этом директор дилера Porsche «ИТС-Прайм» в Ижевске Вячеслав Маслов считает, что на местном рынке представлены сильные конкуренты среди элитных автомобилей — это Mercedes-Benz, Audi и BMW. «Спрос в премиум-сегменте традиционно довольно стабилен. Большая тройка соревнуется между собой по количеству проданных авто, а Porscheнацелен на индивидуализацию. Однако, в новом салоне уже проданы 18 автомобилей из 40 планируемых в этом году»,— рассказал господин Маслов.

В аналитическом агентстве «Автостат» также отмечают рост интереса жителей Удмуртии к дорогим авто. За первые шесть месяцев 2019 года в республике продали 385 автомобилей премиум-класса, что на 4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее популярной маркой является BMW — продано 106 автомобилей, или 27,5% от общего количества, далее следует Mercedes-Benz — 78 штук, Lexus — 77, Audi — 70. Porsche в первом полугодии купили 22 штуки, против 12 за тот же период 2018 года, марка заняла пятое место.

Рынок новых автомобилей премиум-сегмента в Удмуртии, в штуках

Марка 6 мес. 2019 Доля, % 6 мес. 2018 Доля, % BMW 106 1.13 95 0.94 MERCEDES-BENZ 78 0.83 66 0.65 LEXUS 77 0.82 99 0.98 AUDI 70 0.74 58 0.57 PORSCHE 22 0.23 12 0.12 VOLVO 17 0.18 13 0.13 LAND ROVER 6 0.06 14 0.14 INFINITI 4 0.04 4 0.04 GENESIS 2 0.02 8 0.08 JEEP 2 0.02 0 0.00 Всего премиум 385 4.09 370 3.66

Источник: Автостат

Как пояснили в «Автостате», рост доли премиум-сегмента в Удмуртии соответствует общероссийской тенденции. «Дело в том, что в нынешних экономических условиях "под удар" попадают покупатели массового сегмента: реальные доходы не растут, а цены на автомобили продолжают идти вверх. Премиум-сегмент пока чувствует себя относительно нормально — практика показывает, что в кризисные периоды он держится лучше массового»,— рассказал руководитель пресс-службы «Автостата» Азат Тимерханов.

По данным агентства «Автостат» за первые полгода в Удмуртии в целом продано 9,4 тыс. автомобилей, что на 6,8% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Самой популярной маркой в массовом сегменте традиционно стала Lada — 4114 проданных автомобилей, далее следуют Renault — 1049 штук и Kia — 832.

По словам руководителя отдела продаж автосалона Volvo в Ижевске Сергея Малыгина, в целом рынок люксовых автомобилей интересен жителям Удмуртии, и такая тенденция будет сохраняться. «По сравнению с предыдущим годом отслеживается 10-процентное увеличение продаж в 2019 году. В ближайшие пять лет может расшириться и предложение на рынке премиум-класса. Так, возможно, и Maserati откроет у нас свое представительство со временем»,— сказал господин Малыгин.

По его мнению, рост спроса связан с тем, что покупатели каждый раз хотят видеть более совершенные автомобили.

«Сейчас все гаджеты улучшаются и становятся более удобными для человека, также и автомобили. Причем напичканность электроникой, на данный момент, более интересна покупателю, чем мощность автомобиля»,— добавил представитель автосалона Volvo.

В марте 2018 года «Транстехсервис» закрыл в Ижевске дилерский центр Jaguar и Land Rover. В компании тогда пояснили,что ликвидация салона автомобилей премиум-класса была связана с низкой рентабельностью, произошел обвал рубля, что привело к снижению объемов продаж. Тогда вместо него открыли автоцентр Hyundai.

Юлия Вахрушева