«Синара» завершила реставрацию бывшего госпиталя Верх-Исетского завода

В Екатеринбурге завершена реконструкция архитектурного ансамбля бывшего госпиталя Верх-Исетского завода (памятник культуры народов России) на ВИЗ-бульваре. Как сообщили в пресс-центре группы «Синара», управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области выдало разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Напомним, до реконструкции здания были разрушены более чем на 80%. В частности, были восстановлены четыре исторических здания ансамбля госпиталя, воссозданы утраченные элементы купола главного корпуса (по чертежам XIX века), усилен фундамент, а также построено новое трехэтажное здание в том же стиле, что и весь ансамбль.

Как рассказал генеральный директор компании-подрядчика «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев, теперь в бывшем госпитале будет размещен культурно-выставочный комплекс «Синара-Центр», который откроется 13 сентября.

Площадь комплекса — около 6 тыс. кв. м. В ансамбле будет галерея современного искусства для проведения концертов, конференций, презентаций, а также банкетный зал. На крыше можно будет увидеть открытую террасу с лобби-баром и декорациями для фотосессий.