Достройка века

Из бюджета Ростовской области выделено более 180 млн руб. на достройку в областном центре проблемных домов высокой степени готовности. Ранее на такую субсидию могли претендовать только долгострои в шахтерских городах. В соответствии с принятым в начале года постановлением регионального правительства, теперь эта мера господдержки распространяется и на дольщиков крупных городов. Однако условия получения субсидий не позволяют претендовать на нее дольщикам домов с низкой степенью готовности, которых в регионе большинство.



В Ростове возобновились работы по возведению двух домов в ЖК «Европейском» — ЖСК, созданный его дольщиками двух его литеров, получил из областного бюджета первую часть субсидии — 183 млн руб. По информации регионального правительства, строительно-монтажные работы тут будут завершены весной следующего года.

ЖК «Европейский» расположен в Железнодорожном районе Ростова. Строительство было начато в 2012 году, планировалось завершить его в 2016 году, однако в 2015 году оно ьыло приостановлено. Из 18 запланированных многоквартирных домов сдано шесть шестиэтажных одноподъездных домов, строительство еще десяти приостановлено на различных стадиях — от котлована до 90% готовности. Строительство еще двух домов так и не началось, Сейчас над застройщиками «Европейского» идет суд.

Выделение субсидий для завершения строительства и ввод в эксплуатацию незавершенных объектов с высокой степенью готовности (65% и более) ранее предусматривалось только на достройку домов в шахтерских городах. Однако принятым в феврале 2019 года постановлением областного правительства эта мера была распространена и на ЖК в крупных городах областного подчинения. Субсидия предоставляется для возмещения затрат по обследованию технического состояния объектов, разработку отдельных разделов проектной документации, проведения проверки определения сметной стоимости строительства, а также 50% от стоимости строительно-монтажных работ, авторского надзора и строительного контроля. В будущем на субсидию смогут претендовать дольщики еще одного литера ЖК «Европейский».

Как отмечают в областном правительстве, выделение субсидий на достройку проблемных домов в шахтерских городах показало эффективность такой меры господдержки. При помощи средств областного бюджета в Шахтах с 2017 года удалось достроить три дома, в ближайшее время будут сданы четыре. Еще один дом в Шахтах (по улице Хомякова, 12) получил субсидию (37 млн руб.) одновременно с домами в ростовском ЖК «Европейский», строительные работы на этом объекте планируют завершить к Новому году.

Ростовская область является одним из регионов РФ с наибольшим числом проблемных объектов долевого строительства — здесь проблемными и потенциально проблемными признано более 300 домов. По данным Региональной службы государственного строительного надзора Ростовской области, сейчас в десяти муниципальных образованиях региона числятся 1755 обманутых дольщиков. Губернатор региона Василий Голубев заявлял ранее, что восстановить права всех обманутых дольщиков области власти планируют до 2021 года. По информации областного правительства, в ближайшие три года из регионального бюджета на достройку домов граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, будет направлено 1,3 млрд руб.

В Объединенной рабочей группе обманутых дольщиков Ростовской области отмечают, что условия получения субсидий не позволяют претендовать на нее дольщикам, чьи дома имеют низкую степень готовности, а таких в регионе большинство. По данным активистов, в том же «Европейском» судьба еще шести литеров остается неопределенной — дома не находятся в достаточной степени готовности, строительство некоторых было брошено на стадии котлована. Поэтому нужны дополнительные меры, считают в Объединенной рабочей группе. «Федеральные власти порекомендовали регионам создать фонды для достройки домов с низкой степенью готовности. Предполагается, что эти фонды будут получать средства из федерального и регионального бюджета и самостоятельно достраивать дома. Фонды будут решать, целесообразно ли продолжать строительство, или лучше выплатить компенсации дольщикам с учетом стоимости жилья. Известно, что фонд будет работать с домами, задержка в сдаче которых составляет более полугода. Остальные условия, а также права и обязанности фонда каждый регион будет прорабатывать сам»,— рассказала Ирина Власова, координатор группы. Она отметила, что решение о создании фонда скорее всего будет принято в конце октября.

Кристина Федичкина