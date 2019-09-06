На Дону на рекультивацию полигонов в шести городах направят 5,9 млрд рублей

Власти Ростовской области до 2024 года планируют рекультивировать свалки в границах шести городов региона, сообщает пресс-служба областного министерства жилищно-коммунального хозяйства. На эти цели регион планирует привлечь бюджетные ассигнования на сумму 5,9 млрд. руб.

Восстановить собираются 89,1 га подверженных негативному воздействию земель в Ростове, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Таганроге, Красном Сулине и Цимлянске.

По всем объектам подготовлены технические задания, получены положительные заключения проверки сметных расчетов на проектные и изыскательские работы.

Дарья Голякова