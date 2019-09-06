В Краснодаре после ливня встали трамваи и троллейбусы

После прошедшего в районе 16:00 залпового ливня в Краснодаре на нескольких участках дорог было остановлено движение общественного и личного транспорта. По данным мэрии, для откачки воды подготовлены 20 спецмашин. В настоящий момент две из них задействованы.

Сейчас из-за упавшего на проезжую часть дерева остановлено движение троллейбусов по улице Ставропольской в районе ее пересечения с улицей КИМ. Также из-за подтопления троллейбусы встали на улице Трамвайной в районе ТЭЦ.

Движение трамваев из-за локальных подтопления встало на улице Переходной в районе Вишняковского сквера, на пересечении улиц Садовой и Буденного, на перекрестке улиц Коммунаров и Длинной, а также в районе Городского Сада.

Откачивающая техника работает на улице Переходной в районе Вишняковского рынка, а также на улице Красноармейской. В мэрии Краснодара напоминают, что 6 и 7 сентября в столице Кубани действует штормовое предупреждение.

Василий Хитрых