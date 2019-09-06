Нижегородку осудили в Сочи за продажу фальшивых туристических путевок на 6 млн рублей

Центральный суд Сочи приговорил к четырем годам лишения свободы жительницу Нижегородской области за продажу 85 фальшивых туристических путевок на 6 млн руб. Подсудимая являлась директором туристического агентства и была задержана во время командировки в Москве.

Как сообщает краснодарское управление МВД России, подсудимая создала сайт, на котором размещала скопированную с других сайтов информацию о турах. Пользователи оплачивали путевки в гостиницу, но по приезде в отель выяснялось, что там средства не получали. Установлено, что все деньги поступали на счет подсудимой. Ими она распоряжалась по своему усмотрению.

Нижегородку признали виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Приговор вступил в законную силу.

Анастасия Еремина