Хранители электронных голосов

Семь хранителей ключей шифрования электронного голосования в Мосгордуму получили флеш-карты с кодами безопасности. Они будут хранить ключи до 20:30 8 сентября, когда впервые в России, наряду с традиционными, пройдут электронные выборы депутатов в столичный парламент на ряде участков. Воссоединят цифровой ключ для подсчета голосов.

8 сентября эксперимент по дистанционному электронному голосованию будет проведен в трех избирательных округах Москвы: №1 (Крюково), №10 (Северный, Лианозово, Бибирево) и №30 (Чертаново). Система прошла четыре тестирования. Финальное состоялось 28 августа среди жителей округов, участвующих в эксперименте. Критических ошибок обнаружено не было, однако зафиксировано несколько попыток взлома системы голосования. При этом ни одна из них не завершилась успехом, уверяют организаторы.

Глава Общественного штаба по наблюдению и контролю за выборами депутатов в Мосгордуму Алексей Венедиктов ранее обещал заплатить 1 млн рублей хакерам, которым удастся ее взломать. 1 млн. руб. получил директор французского Института криптологии Пьеррик Годри. Господин Годри заявил “Ъ”, что система требует доработки, однако организаторы электронного голосования посчитали, что теоретические угрозы не способны повлиять на итоги выборов. Они сообщили об усилении системы безопасности с помощью разделения ключа шифрования на семь частей, которые будут переданы семерым хранителям.

«Части ключей обеспечивают безопасность процедуры голосования. Они нужны для того, чтобы голос гражданина был зашифрован и никто не смог узнать результаты голосования до момента их расшифровки»,— пояснил заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

Каждая часть была скопирована на флеш-карту. Она была запечатана в специальный конверт и передана своему хранителю. Первой ключ получила председатель ЦИКа Элла Памфилова. Затем председатель МГИК Валентин Горбунов, эксперт движения за права избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц и глава СПЧ Михаил Федотов. Также конверты с флеш-картами получили председатели избирательных комиссий.

Прием заявок на участие в эксперименте завершился 4 сентября. Число зарегистрировавшихся перевалило за 10 тыс. человек, что вдвое превысило ожидания организаторов. «Мы не рассчитывали на такой ажиотаж. На самом деле 10 тыс.— приличное число, потому что в этих округах зарегистрировано 500 тыс. избирателей, по итогам прошлых выборов в Мосгордуму приходили (голосовать.— “Ъ”) чуть больше 100 тыс. человек»,— заявил тогда представитель Общественного штаба по наблюдению и контролю за выборами депутатов в Мосгордуму Илья Массух. Господин Массух сообщил, что 8 сентября будет работать специальный штаб из 20—30 наблюдателей за ходом электронного голосования. Все они прошли специальное обучение.

Одновременно с электронными выборами на трех участках 8 сентября в Москве на 30 экстерриториальных избирательных участках будет впервые организовано цифровое голосование для жителей 20 регионов.

Напомним, в этом году пройдут выборы глав в 16 регионах, а также выборы 13 региональных парламентов. Концерн «Автоматика» (входит в ГК «Ростех») разработал терминал для голосования, который может быть использован для одновременного проведения выборов всех уровней — муниципальных, региональных, федеральных. Терминал автоматически подсчитывает голоса, фиксирует результаты и формирует отчет. При этом устройство имеет высокий уровень защиты от вмешательств извне, поскольку полностью автономно и изолировано за счет отсутствия операционной системы и доступа в интернет.

Николай Борисов