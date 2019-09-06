Для воронежского опорного университета могут построить общежитие за 300 млн рублей

Воронежский опорный университет (ВГТУ) подвел итоги торгов на строительство нового 15-этажного общежития на улице 20-летия Октября. Победителем торгов стало ООО «Бортмеханик», сообщило DeFacto со ссылкой на документацию торгов.

За 296,8 млн руб. компания должна будет возвести общежитие на 300 мест. Общая площадь здания — 6 тыс. кв. м. На первом этаже могут разместиться вестибюль с постом охраны, административные кабинеты и медпункт, на остальных — комнаты для студентов, помещения для занятий, для глажки и чистки одежды, санузлы с душем и кухни. На цокольном этаже может появиться прачечная. На втором этаже предусмотрено размещение четырех одноместных и трех двухместных комнат для студентов-колясочников; для остальных студентов в здании будет 16 одноместных и 137 двухместных комнат. Предполагается также соорудить собственную котельную. Срок выполнения работ — до декабря 2021 года.