07 сентября, суббота
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В Самаре начали ремонт кольцевой развязки на перекрестке с улицей XXII Партсъезда

В Самаре в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» приступили к реконструкции кольцевой развязки на перекрестке с улицей XXII Партсъезда, сообщает администрация города.

«Данный транспортный узел является максимально загруженным, поэтому принято решение в первую очередь выполнить работы на кольцевой развязке»,– сказано в сообщении.

Асфальт укладывают ночью, чтобы не создавать пробок. Также планируется благоустроить газоны вокруг. После кольца рабочие начнут реконструкцию дорог по обеим его сторонам.

Анастасия Юдина


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