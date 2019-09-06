В Самаре начали ремонт кольцевой развязки на перекрестке с улицей XXII Партсъезда

В Самаре в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» приступили к реконструкции кольцевой развязки на перекрестке с улицей XXII Партсъезда, сообщает администрация города.

«Данный транспортный узел является максимально загруженным, поэтому принято решение в первую очередь выполнить работы на кольцевой развязке»,– сказано в сообщении.

Асфальт укладывают ночью, чтобы не создавать пробок. Также планируется благоустроить газоны вокруг. После кольца рабочие начнут реконструкцию дорог по обеим его сторонам.

Анастасия Юдина