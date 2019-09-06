На двух путепроводах на трассе Р-21 «Кола» ограничат движение

На трассе Р-21 «Кола», на территории Ленинградской области, на двух путепроводах ограничат движение.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ограничения вводятся на путепроводе через железную дорогу Заневский Пост — Мга на км 19+453 и путепроводе через скотопрогон во Всеволожском районе Ленобласти. Они связаны с дорожными работами.

Ограничения вводятся в период с 9 по 13 сентября . По 11 сентября на указанных участках будет организовано перекрытие правых (крайних) полос движения, а по 13 сентября — перекрытие левых (осевых) полос.