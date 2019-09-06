Бывшему главному архитектору Ростовской области продлили домашний арест

Советский районный суд Ростова продлил домашний арест бывшему главному архитектору Ростовской области Алексею Полянскому. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как сказано в сообщении, срок домашнего ареста обвиняемого продлен по ходатайству следователя на один месяц, до 10 октября 2019 года.

Напомним, бывшего главного архитектора Ростовской области задержали в феврале этого года. Алексея Полянского обвиняют в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). По версии следствия, господин Полянский незаконно выдал разрешение на строительство здания в Ростове на улице Береговой, 8.

Кристина Федичкина