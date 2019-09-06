Кубанские депутаты поддержат владельцев недвижимости возле ВДЦ «Смена» в Сукко

Сегодня, 6 сентября, депутаты Законодательного собрания Краснодарского края посетили с рабочим визитом Анапу. В числе прочих обсуждаемых вопросов, стала спорная ситуация с 22-мя объектами недвижимости, которые построены в непосредственной близи к Всероссийскому детскому центру «Смена» в Сукко. Законность строений поставлена под сомнение, следовательно, они могут пойти под снос.

Парламентарии считают, что решение данной проблемы находится в судебной компетенции, и возможно заключение мирового соглашения между собственниками объектов и руководством детского центра. Депутат Государственной Думы РФ по Краснодарского края Иван Демченко настоял на том, чтобы в судебных заседаниях по данному вопросу принимало участие руководство местной администрации. Это, по его словам, необходимо для защиты интересов предпринимателей.

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко, в свою очередь, заявил, что вопрос заключения мирового соглашения возьмет на контроль земельный комитет краевого парламента.

Кроме того, к депутатам обратились жители Анапы, обеспокоенные перебоями в обеспечении медикаментами. По словам народных избранников, временные трудности возникли из-за организационных моментов, связанных с переходом объектов здравоохранения из муниципальной в краевую собственность. В настоящее время причины, вызвавшие данную ситуацию, устранены. «Нужно сделать все, чтобы подобное не повторилось. Это жизненно важный вопрос, ведь отсутствие необходимых лекарств зачастую влечет очень серьезные последствия», – сказал Юрий Бурлачко.

Василий Хитрых