Машзавод получил высокую оценку

Активы находящегося в банкротстве уже 13 лет ФГУП «Машзавод им. Дзержинского» оценили в 2,7 млрд руб. По какой стартовой цене будет выставлен актив, решат кредиторы. Бывшие топ-менеджеры ФГУП считают цену завышенной. Они считают справедливой оценку в 0,5–1 млрд руб.



Конкурсный управляющий ФГУП «Машзавод имени Дзержинского» 5 сентября опубликовал итоги оценки имущества предприятия. Оценку проводило тверское ООО «Титан-Проект», договор, с ним управляющий заключил еще в прошлом году.

По данным оценщика, на 30 августа 2019 года рыночная цена имущества ФГУП составила 2,778 млрд руб. В нее вошли шесть объектов оценки: предприятие как имущественный комплекс (2,3 млрд руб.); имущество промплощадки №5 (415,15 млн руб.), подстанция «Машиностроитель» (46,34 млн руб.), спортзал на ул. Карпинского 100, площадью 300 кв. м (15,4 млн руб.), газопровод длиной 1373 м (1,66 млн руб.), а также стела и мемориал погибшим воинам возле ДК Молодежи (оба объекта — по 2 руб.).

В состав основной площадки вошло 64 здания, 81 сооружение, а также 11 участков, находящихся в аренде.

Напомним, ФГУП «ЗиД» находится в банкротстве с 2006 года. Сейчас на предприятии действует процедура конкурсного производства. Общая сумма задолженности — более 785 млн руб. Основная продукция предприятия — радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей ракет. Одним из основных заказчиков предприятия является ВНП «АВИТЕК» — производитель ракет 9М338 и 9М331 для ЗРК «Тор» различных модификаций.

Отметим, что в 2014 году ЗиД уже был близок к продаже. Тогда этот процесс активно продвигала бывшая команда управленцев во главе с бывшим исполнительным директором Егором Заворохиным и управляющим Александром Ивановым. Интересно, что тогда начальная цена имущественного комплекса ЗиД была заявлена в размере 519,935 млн руб. Но торги были отменены — по жалобе одного из мелких кредиторов. Тогда топ-менеджмент предлагал дождаться возвращения в собственность ЗиДа так называемой площадки №5 (она была продана в 2008 году бывшим кредиторам ЗиДа и возвращена на баланс ФГУП в 2015 году). Сейчас она арестована по уголовному делу бывших руководителей завода. Ранее топ-менеджмент оценивал ее в 1 млрд руб.

Исполнительный директор ЗиДа Леонид Смирнов сообщил “Ъ-Прикамье”, что дата собрания кредиторов по рассмотрению отчета оценки еще не назначена, а вопрос снятия ареста с промплощадки №5 «подвис».

По мнению генерального директора ОАО «ВМП АВИТЕК» Александра Иванова, 2,3 млрд руб. за производственно-имущественный комплекс (ПИК) ЗиДа — «это много»:

«За эти деньги завод никто не купит, он никому не интересен — с его разрушенными цехами, устаревшим оборудованием. На мой взгляд, реальная рыночная цена за ПИК — от 500 млн руб. до 1 млрд., учитывая землю».

Он также напомнил, что цена еще должна пройти утверждение в Росимуществе, даже при самом лучшем раскладе продажа состоится не раньше чем через полгода. По информации господина Иванова, имущество в отчете оценки сформировано соответственно лотам, по которым уйдет на торги.

В тоже время собеседник из числа бывших кредиторов ЗиДа считает оценку «близкой к справедливым». Он отметил, что большую ценность имеют земельные участки, расположенные в центре Перми.

Александр Иванов также сообщил, что «АВИТЕК» до сих пор не заключил договор с ЗиДом на 2020 год. Причина — действия налогового органа, который продолжает списывать деньги по гособоронзаказу, перечисляемые кировским предприятием, в счет погашения задолженности. «Если налоговая не изменит свою позицию, в ближайшее время заводу будет чрезвычайно тяжело: не из чего будет платить работникам зарплату, произойдет срыв гособоронзаказа. Мы, со своей стороны, со всей строгостью подойдем к ситуации: не будет изделий — не будет оплаты». Отметим, что в августе состоялось собрание кредиторов ЗиД, на котором ФНС отказалась подписывать мировое соглашение по обязательным платежам.

Валентина Ефремова