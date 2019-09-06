Круглый стол «Потребительский экстремизм в медицине – миф или реальность?»

Дата: 27 сентября 2019

Время: 14:00

Место: Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 115, конгресс-отель «Дон-Плаза»

Описание:

Участившиеся случаи злоупотреблений пациентов своими правами в корыстных целях квалифицируется как потребительский экстремизм. Сегодня важно не только выявить и устранить причины злоупотреблений пациента, но и быть готовыми и открытыми к диалогу с ним. 27 сентября на мероприятии «Коммерсанта» мы обсудим острые вопросы: почему нужно бороться не с пациентом, а с причинами потребительского экстремизма? как меняется регулирования взаимоотношений клиник и пациентов? А также предлагаем способы по недопущению злоупотреблений и знакомимся с лучшими региональными практиками в повышении лояльности и удовлетворенности пациентов, качества медицинской помощи и сервиса.

Вторая часть мероприятия — платный семинар по работе с жалобами, претензиями и провокациями пациентов и досудебным урегулированием споров.

Дискуссия: «Потребительский экстремизм в медицине: причины возникновения, способы недопущения»

— Просвещение и работа с жалобами пациентов. Обзор нарушений, выявленных в медорганизациях.

— Изменение в законодательстве. Коллективные иски против клиник – новая глава в Гражданском кодексе (191-ФЗ от 18.07.2019);

— Почему отзываются лицензии у частных клиник? Вопросы регулирования в сфере эстетической медицины (пластическая хирургия, косметология).

— Способы обезопасить клинику и врачей от действий потребительских экстремистов. Развитие системы страхования медицинских работников, саморегулирование, формирование «черных списков»

— Ответственность юрлиц и медперсонала за качество медицинской услуги. Разбор случаев из практики.

— Региональные практики в повышении удовлетворенности пациентов и бережливая поликлиника.

Приглашены к участию представители Минздрава РО, Управления Росздравнадзора по РО, страховые и юридические компании.

Семинар: «Работа с жалобами, претензиями и провокациями пациентов. Досудебное урегулирование споров»

Ключевые вопросы:

Основные ошибки при реагировании на поступившие претензии/жалобы;

Порядок действий медперсонала и руководства клиники на всех стадиях конфликта;

Виды провокаций пациентов и порядок работы с ними;

Преимущества досудебного урегулирования.

Спикер: Барсова Алёна - юрист на стороне врачей, руководитель направления медицинское право и юридическая защита медицинских организаций ИДА РАМЗ, ведущий специалист по правовой помощи в здравоохранении, имеет высшее медицинское и высшее юридическое образование, специализируется на правовой защите медицинских организаций в сфере стоматологии, косметологии, пластической хирургии, общей медицины, партнёр компании P&I Legal (Санкт-Петербург)

Стоимость участия: 4800 рублей

Контакты:

Руководитель отдела конференций Евгений Грицун

тел.: 8 (918) 555 93 02,

conf@rostov.kommersant.ru

Продюсер отдела конференций Наталья Янченко

тел.: +7 (938) 129-80-84, +7 (961) 318-53-35,

ok@rostov.kommersant.ru