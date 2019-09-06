В Краснодаре прошел сильный ливень с градом

Сегодня, 6 сентября, в районе 16:00 Краснодаре прошел залповый ливень и сильный град. Как пишут в социальных сетях жители микрорайона Черемушки, град был очень больших размеров. Кроме того, на перекрестке улиц КИМ и Ставропольской упало дерево, чем остановило движение общественного транспорта.

Кроме того, движение транспорта остановлено традиционно в районе путепровода возле Вишняковского рынка, на перекрестке улиц Садовой и Буденного, в районе Городского сада, а также на перекрестке улиц Коммунаров и Длинной.

Ранее МЧС по Краснодарскому краю объявляло экстренное предупреждение по сильным осадкам, порывам ветра до 20-22 метров в секунду и граду.

Дмитрий Михеенко