У пенсионерки из Удмуртии похитили почти 200 тысяч рублей под предлогом компенсации

У 65-летней пенсионерки из Глазова похитили 194 тыс. руб. под предлогом выплаты компенсации за ранее купленные БАДы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По словам потерпевшей, ей позвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что ей положена компенсация в размере 420 тыс. руб. за некачественные БАДы, которые пенсионерка приобрела ранее. Для получения денег женщину попросили оплатить страховку и сделать денежный перевод, что она и сделала.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба). В МВД отметили, что с начала года в Удмуртии под аналогичными предлогами злоумышленники похитили более 1,5 млн руб.