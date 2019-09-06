Бывшего сотрудника воронежского УЭБиПК признали виновным в мошенничестве

Коминтерновский райсуд Воронежа признал бывшего оперуполномоченного УЭБиПК областного главка МВД Александра Бутырского виновным в покушении на мошенничество. Он приговорен к двум годам лишения свободы, сообщило региональное управление СКР.

Суд установил, что бывший полицейский путем обмана через посредника пытался похитить около 4 млн руб. у коммерческого директора некой организации «под предлогом непроведения проверочных мероприятий». Название компании не уточняется. Ранее источник “Ъ-Черноземье” в силовых ведомствах региона отмечал, что компания «имеет обширный профиль, представлена в том числе на строительном рынке региона». Бывший полицейский признал вину на предварительном следствии.

Как уточнили в Коминтерновском райсуде, экс-полицейский работал в отделении по подрыву основ организованных групп и преступных сообществ отдела по борьбе с преступлениями коррупционной направленности и подрыву экономических основ организованных групп и преступных сообществ. Напомним, сейчас также расследуется уголовное дело в отношении заместителя руководителя УЭБиПК Виталия Чермашенцева и начальника отдела управления Евгения Младова.

Подробнее об уголовном деле Евгения Младова читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Взятки с "Грядки"».

Виталий Коцюба