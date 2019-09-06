Начинающим предпринимателям нашли место

Московские коворкинги запустили эксперимент по поддержке начинающих предпринимателей. Им предоставят рабочее место по сниженной цене, а также возможность зарегистрировать юридический адрес прямо в коворкинге. Такой проект разработала Гильдия офисного пространства и коворкинга при Московской торгово-промышленной палате.

Эксперимент запустили пока в четырех офисных пространствах в столице. Подробнее об этом “Ъ FM” рассказал председатель гильдии Максим Новиков.

«Коворкинги сейчас активно развиваются в Москве. В настоящий момент коммерческих коворкингов в Москве чуть более ста, но если взять потребности рынка, которые сейчас есть в Москве, то не сказать, что они способны удовлетворить весь спрос. Есть коворкинги для фрилансеров, есть профилированные коворкинги, которые рассчитаны на юридических лиц. Они являются очень большим подспорьем для начинающих предпринимателей – он может не снимать дорогостоящий офис и не покупать какой-то там юрадрес где-то в интернете, а совершенно официально прийти и арендовать рабочее место в коворкинге, — пояснил Новиков. — Предприниматель, который обратился в коворкинг, может рассчитывать, что он сможет зарегистрироваться по адресу коворкинга. Ценники в Москве варьируются от 10 тыс. руб. до 25 тыс., в зависимости от обустройства коворкинга».

«Я вам могу сказать про свою организацию — “Столичный коворкинг”, у нас есть льготная программа для начинающих предпринимателей: за 6,5 тыс. руб. в месяц человек получит рабочее место с компьютером. Человек пришел, сел, включил, интернет входит в стоимость. Если человеку некомфортно работать за нашей рабочей станцией, он может принести свою технику, и услуги системного администратора по подключению и обслуживанию входят в сумму, — продолжает Новиков. — Но это условия только для начинающих предпринимателей — человека, который еще не регистрировал ни ИП, ни фирму. Также на конференции обсуждался вопрос о бесплатных коворкингах для предпринимателей от Москвы. Они бронируют место через сайт ГБУ “Малый бизнес”, и затем в назначенное время они приходят занимать рабочее место в коворкинге».

Если эксперимент пройдет успешно, Гильдия офисного пространства будет развивать в Москве сеть социальных коворкингов.