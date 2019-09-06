07 сентября, суббота
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В бутиках Chaumet появится новое кольцо для помолвки

Кольцо Josphine Eclat d`ternite — это новый тип памятных украшений, готовый стать символом верности и бесконечной любви. Сияющее бриллиантовое паве, украшенное центральным бриллиантом огранки «груша», который является отличительным знаком коллекции Josphine, придется по душе всем влюбленным.

Пример сочетания с другими кольцами

Пример сочетания с другими кольцами

Кольцо можно носить как повседневное, а в паре с помолвочным кольцом Solitaire Josephine Eclat d`ernite оно становится обручальным. Для особых случаев этот дуэт может быть дополнен третьим изделием. Таким образом, haumet предлагает по-новому взглянуть на традицию обручальных колец. Оба кольца будут доступны в России с конца сентября 2019 года.

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