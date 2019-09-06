Открытие отремонтированной набережной Карповки отменили из-за дождя

Запланированное на пятницу, 6 сентября, официальное открытие после ремонта набережной реки Карповки пришлось отменить из-за дождя. Об этом сообщается на странице администрации Петроградского района Петербурга в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее “Ъ-СПб” писал, что первый этап благоустройства набережной реки Карповки включает приведение в порядок территории от улицы Чапаева до ПСПб ГМУ имени академика И.П. Павлова. Полностью набережную реки Карповки планируют благоустроить к 2022 году за 65,3 млн рублей.