4 сентября в ГУМе состоялась жеребьевка и церемония открытия финала Кубка мира по стрельбе из лука, официальным партнером и хронометристом которого является часовой дом Longines. Спортивное событие, национальным спонсором которого в этом году выступает ГУМ, пройдет 6–7 сентября в Москве на Престижной аллее ОК «Лужники».
В центре главного магазина — у фонтана — прошло самое захватывающее зрелище — показательная стрельба из лука по мишеням в виде фруктов. Привычное нарисованное яблочко заменили на вишню — символ компании Bosco di Ciliegi, настоящий спелый арбуз, дыню, лимон и яблоко. Российские лучники Антон Булаев, Артем Махненко, Павел Крылов, Наталья Авдеева и Ксения Петрова метили точно в цель с мостиков второго этажа ГУМа.
По случаю финала Кубка на первом этаже первой линии ГУМа открылась выставка, посвященная истории стрельбы из лука. Здесь представлены редкие фотографии сборных разных стран от 1950-х до наших дней, хроники включают в себя чемпионат мира 2016 года в Анталье и 2019 года в Берлине, а также портреты выдающихся стрелков мира. Несколько огромных стендов с коллекцией знаков и медалей Америки, Европы, СССР, Франции. Отдельная часть экспозиции — сами луки, классические и блочные, преимущественно выпуска 1970-х годов, колчаны, защиты для предплечья спортсменов — крага, рукоятка классического лука, изготовленная В. Пьянковым для спортсменов-ленинградцев в середине 1980-х годов, прицелы для луков, рычажные приспособления для выравнивания алюминиевых стрел и многое другое. Металлические фигурки лучников, кубки разных исторических эпох, сувенирные медали к Олимпиаде-80. Экспозицию на линии дополняют тематические стенды швейцарской часовой компании Longines и спортивной линии Bosco. Это не случайно: 7 сентября в 19:00 в «Лужниках» пройдут церемония закрытия Кубка и награждение участников. 6 и 7 сентября от компании Bosco — партнера Российской федерации стрельбы из лука — победителям в конкурсе среди зрителей за попадание с одной стрелы в десятку будут вручены ценные призы. Часы Longines и спортивная экипировка Bosco достанутся самым метким из зрителей. Также по окончании финала швейцарский часовой бренд Longines, официальный партнер и хронометрист Кубка мира по стрельбе из лука с 2008 года, вручит фирменный приз за точность стрелкам в категории композитных луков, заработавших больше всего «десяток» за весь сезон. Оба победителя получат часы Longines, памятный трофей и денежное вознаграждение.
В официальной части церемонии открытия у фонтана приняли участие заместитель министра спорта Российской Федерации Сергей Косилов, президент Всемирной федерации стрельбы из лука Уур Эрдэнер, глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев и глава департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев. Мероприятие в ГУМе посетили известные спортсмены, телеведущие, актеры и друзья компании Bosco: Александр и Екатерина Стриженовы, Светлана Хоркина, Константин Богомолов и Ксения Собчак, Егор Бероев, Елена Захарова, Алексей Немов, Екатерина Шипулина, Олег и Анастасия Меньшиковы, Ингеборга Дапкунайте, Екатерина Одинцова, Павел и Светлана Астаховы, Евгения Милова, Константин и Елена Ремчуковы, Дарья Михалкова, Ян Гэ, Каролина Андоленко, Мария Лобанова и другие. Ведущим церемонии стал Иван Ургант.