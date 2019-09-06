В ГУМе прошло открытие финала Кубка мира по стрельбе из лука при поддержке Longines

4 сентября в ГУМе состоялась жеребьевка и церемония открытия финала Кубка мира по стрельбе из лука, официальным партнером и хронометристом которого является часовой дом Longines. Спортивное событие, национальным спонсором которого в этом году выступает ГУМ, пройдет 6–7 сентября в Москве на Престижной аллее ОК «Лужники».

В центре главного магазина — у фонтана — прошло самое захватывающее зрелище — показательная стрельба из лука по мишеням в виде фруктов. Привычное нарисованное яблочко заменили на вишню — символ компании Bosco di Ciliegi, настоящий спелый арбуз, дыню, лимон и яблоко. Российские лучники Антон Булаев, Артем Махненко, Павел Крылов, Наталья Авдеева и Ксения Петрова метили точно в цель с мостиков второго этажа ГУМа.

Иван Ургант

По случаю финала Кубка на первом этаже первой линии ГУМа открылась выставка, посвященная истории стрельбы из лука. Здесь представлены редкие фотографии сборных разных стран от 1950-х до наших дней, хроники включают в себя чемпионат мира 2016 года в Анталье и 2019 года в Берлине, а также портреты выдающихся стрелков мира. Несколько огромных стендов с коллекцией знаков и медалей Америки, Европы, СССР, Франции. Отдельная часть экспозиции — сами луки, классические и блочные, преимущественно выпуска 1970-х годов, колчаны, защиты для предплечья спортсменов — крага, рукоятка классического лука, изготовленная В. Пьянковым для спортсменов-ленинградцев в середине 1980-х годов, прицелы для луков, рычажные приспособления для выравнивания алюминиевых стрел и многое другое. Металлические фигурки лучников, кубки разных исторических эпох, сувенирные медали к Олимпиаде-80. Экспозицию на линии дополняют тематические стенды швейцарской часовой компании Longines и спортивной линии Bosco. Это не случайно: 7 сентября в 19:00 в «Лужниках» пройдут церемония закрытия Кубка и награждение участников. 6 и 7 сентября от компании Bosco — партнера Российской федерации стрельбы из лука — победителям в конкурсе среди зрителей за попадание с одной стрелы в десятку будут вручены ценные призы. Часы Longines и спортивная экипировка Bosco достанутся самым метким из зрителей. Также по окончании финала швейцарский часовой бренд Longines, официальный партнер и хронометрист Кубка мира по стрельбе из лука с 2008 года, вручит фирменный приз за точность стрелкам в категории композитных луков, заработавших больше всего «десяток» за весь сезон. Оба победителя получат часы Longines, памятный трофей и денежное вознаграждение.

Ингеборга Дапкунайте

В официальной части церемонии открытия у фонтана приняли участие заместитель министра спорта Российской Федерации Сергей Косилов, президент Всемирной федерации стрельбы из лука Уур Эрдэнер, глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев и глава департамента спорта города Москвы Алексей Кондаранцев. Мероприятие в ГУМе посетили известные спортсмены, телеведущие, актеры и друзья компании Bosco: Александр и Екатерина Стриженовы, Светлана Хоркина, Константин Богомолов и Ксения Собчак, Егор Бероев, Елена Захарова, Алексей Немов, Екатерина Шипулина, Олег и Анастасия Меньшиковы, Ингеборга Дапкунайте, Екатерина Одинцова, Павел и Светлана Астаховы, Евгения Милова, Константин и Елена Ремчуковы, Дарья Михалкова, Ян Гэ, Каролина Андоленко, Мария Лобанова и другие. Ведущим церемонии стал Иван Ургант.