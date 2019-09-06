«Поволжский страховой альянс» лишился лицензии ЦБ РФ

ООО «Поволжский страховой альянс», зарегистрированное в Сызрани, лишилось лицензии на осуществление деятельности. Соответствующий приказ ЦБ РФ размещен на сайте компании.

Как сказано в документе Банка России, организация нарушила «порядок инвестирования средств страховых резервов, в результате чего величина не соответствующих требованиям порядка активов, в которые инвестированы средства страховых резервов, превышает 20% от величины страховых резервов». Также компания превысила «более чем на 20% минимально допустимое значение соотношения собственных средств и принятых обязательств».

Договоры страхования и перестрахования станут недействительными в течение пяти дней. Договоры обязательного автострахования продолжат действие.

Сабрина Самедова